شكرا لقرائتكم خبر عن جناح الأزهر بمعرض الكتاب يقدم شرح "الآجرومية" لطلاب العلم المبتدئين فى النحو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم جناح الأزهر الشريف بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 56 لزوَّاره كتاب "التُّحفة البهية على نظم الآجروميَّة"، بقلم أبي هادي محمد بن أحمد بن الحسن الخالدي، المعروف بالجوهري الصغير، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف.

يُعد متن "الآجرومية" للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود بن آجروم الصنهاجي الفاسي (ت. ۷۲۳هـ) من أشهر المتون التي حَظِيَت بشروح وتعليقات وحواش ومنظومات في المشرق والمغرب منذ كتابتها حتى الآن، فقد أصبحت لا يستغني عنها طالب علم، بل لا يُتصوَّر شادٍ في علم النحو إلا ويمر عليها؛ سواء بدأ بها، أو قدَّم أحد متني «العوامل» للشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت. ٤٧١هـ)، والشيخ محمد البركوي (ت. ۹۸۱ هـ) عليها.

ويُعد الشيخ شرف الدين يحيى بن موسى العمريطي (ت بعد : ٩٨٩هـ) من أشهر مَن نظمها، فنظمُه لها متداول تداولًا قريبًا من تداول الأصل، وعليه شروحات وتعليقات كثيرة أيضًا، ومن أهم هذه الشروحات عليه شرح الشيخ العلامة الجوهري الصغير، الذي نقدِّمه اليوم بين أيدي القراء؛ فهو شرح مختصر العبارة، سهل الأسلوب، واف بالمسائل ، يأخذ بيد الطالب المبتدئ خطوة خطوة إلى غيره من كتب النحو التي هي أعلى منه.

وكتاب "التحفة البهية على نظم الآجرومية" هو لعلم من أعلام القرن الثالث الهجري العلامة أبي هادي محمد بن أحمد بن الحسن الخالدي، المعروف بالجوهري الصغير (المتوفى سنة: ١٢١٥ هـ / ١٨٠١م)، وهو شرحٌ مزجيٌّ جاء في سياق درس نحوي تعليمي، يفي بالغرض المختصر الذي كانت عليه "الآجرومية".

ويحوي الكتاب المباحث التالية: باب الكلام وتوابعه، باب الإعراب، باب علامات الرفع، باب علاماتِ النَّصبِ، باب علامات الخفض، باب علامات الجزم، فصل في المُعربات، باب النكرة والمعرفة، باب الأفعال، باب إعراب الفعل المضارع، باب مرفوعات الأسماء، باب النائب عن الفاعل، باب المبتدأ والخَبَرِ، باب كان وأخواتها، باب إن وأخواتها، باب ظن وأخواتها، باب النعت، باب العطف، باب التوكيد، باب البدل، باب منصوبات الأسماء، باب المصدر، باب الظرف، باب الحال، باب التمييز، باب الاستثناء، باب «لا» (النافية للجنس)، باب المنادى، باب المفعول من أجله، باب المفعول معه، باب مخفوضات الأسماء، باب المضاف، وفي تلك الأبواب يأتي الجوهري في شرحه بمشهور شواهد النحاة المتقدمين، ويتضمن فوائد وتنبيهات تمثل قضايا ومسائل نحوية، ويلخص بعض المسائل بنظم له.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامى الوسطي المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.