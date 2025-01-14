شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تمد رحلة قطار تالجو من القاهرة الأقصر إلى القاهرة أسوان والعكس والان مع تفاصيل الخبر

قررت هيئة السكة الحديد امتداد مسير قطارى تالجو ليصبح من القاهرة لأسوان بدلا من القاهرة إلى الأقصر والعكس وذلك اعتبارا من يوم 23 و24 يناير 2025 فى رحلة الذهاب ويومى 24 و25 يناير 2025 فى رحلة العودة كالآتى:

اولاً : إمتداد قطار 2040 تالجو القاهرة الأقصر لمحطة أسوان يومى 23 و24 يناير الجارى، فقط ويقوم من القاهرة يوم 23 يناير فقط الساعة 20.15 مساء ليصل أسوان الساعة 8.40 صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة 24 يناير الساعة 22.50 مساء يصل أسوان الساعة 10.55 صباحا كالجدول المرفق.

ويقوم من القاهرة يوم 25 يناير فقط الساعة 22:50 مساء يصل الأقصر الساعة 7.45 صباحا كالجدول المرفق.

ثانياً : قيام قطار 2041 تالجو يقوم من محطة أسوان يومى 24 و25 فقط الساعة 7.20 صباحا يصل القاهرة الساعة 19.00 مساءا كالجدول المرفق.