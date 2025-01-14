شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنا بالشرقية يعيد تعبئة زيت الطعام من مواد مجهولة والان مع تفاصيل الخبر

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة، بالإشتراك مع "الإدارة العامة لمباحث التموين" بنطاق محافظة الشرقية، بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخرى، بالمُخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وجاء ذلك على خلفية ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بالمخالفة لقواعد الصحة والسلامة ، وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية جهاز حماية المستهلك يقوم بضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية، مُخالفًا لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدمًا في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.



جانب من ضبط المخالفات

ويأتي ذلك، بناءً على التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة خلال الأيام القليلة الماضية للكشف عن ملابسات الواقعة، علي خلفية ما تم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بشكل مُخالف لإشتراطات الصحة والسلامة، والذي لاقي تفاعل كبير من المواطنين علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، باستهداف المخزن محل الواقعة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المخزن عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأنه يقوم بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدماً في ذلك أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق، دون إذن أو ترخيص من الشركات مالكة العلامات التجارية.



إعادة تعبئة زيت الطعام

وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط (10.8 طن) زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول ، فضلاً عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من (35.000) "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر مدون عليها " للقلي " بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، كما تم ضبط خط الإنتاج والتعبئة لزيوت الطعام داخل المصنع من مواد مجهولة المصدر، فضلًا تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.

يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.



حملة جهاز حماية المستهلك

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة وملاحقة أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المُستهلكين، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بسحة وسلامة المواطنين، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصرى.

وأِشار رئيس الجهاز، إلي أن هذه الواقعة تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم منع تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق لإيهام المستهلكين علي غير الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها وإتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

وفي سياق متصل ،شدد السجيني علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين ،مُشدداً علي عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .