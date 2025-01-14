شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الجهاد: وفد قيادى يصل الدوحة للمشاركة باتفاق وقف إطلاق النار حول غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وصول وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة إلى الدوحة مساء اليوم الثلاثاء، للمشاركة في التفاصيل النهائية لإتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فيما توجهت لجان المقاومة في فلسطين الثلاثاء، بالشكر لجهود الوسطاء الكبيرة والشاقة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر للوصول إلى ما تم إنجازه في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكدت قيادة لجان المقاومة في فلسطين تلقيها إحاطة من الوفد الفلسطيني المفاوض في حركة حماس حول جهود الوسطاء المصريين والقطريين في إنجاز اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار، وذلك في ضوء التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة.

وعبرت قيادة لجان المقاومة عن ارتياحها لما تم إنجازه حتى الآن من تقدم ملحوظ وإيجابي لاتمام المرحلة الأولى ومتطلباتها بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطينى وعلى طريق وقف المذبحة وحرب الإبادة االصهيونية ووقف المآسي التي يعيشها الفلسطينيون بفعل المحرقة الصهيونية.

وأعربت عن أملها بأن تتكلل هذه الجهود إلى إتمام ما تم الاتفاق عليه وصولاً لوقف اطلاق نار نهائي وإلزام العدو الصهيوني بالتنفيذ وفق ضمانات الوسطاء.

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