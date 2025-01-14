شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الشتاء، وشملت:

- إذا كنت مريضًا فيجب الابتعاد عن الآخرين.

- حافظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.

- قم بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة .

- اهتم بغسل اليدين بالصابون والمياه أو المنظفات الكحولية .

- ارتدي الأقنعة الطبية عند الحاجة إليها .

- قم بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أو الأقنعة .