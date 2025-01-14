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وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى فى الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 14 يناير 2025 04:51 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الشتاء، وشملت:

- إذا كنت مريضًا فيجب الابتعاد عن الآخرين.

- حافظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.

- قم بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة .

- اهتم بغسل اليدين بالصابون والمياه أو المنظفات الكحولية .

- ارتدي الأقنعة الطبية عند الحاجة إليها .

- قم بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أو الأقنعة .


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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