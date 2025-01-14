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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 14 يناير 2025 04:51 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من النصائح للوقاية من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في الشتاء، وشملت:
- إذا كنت مريضًا فيجب الابتعاد عن الآخرين.
- حافظ على وجود مسافة آمنة بين الأفراد لتقليل انتشار العدوى والجراثيم.
- قم بتطهير الأسطح المحتمل تلوثها بالعطس أو الأيدي الملوثة .
- اهتم بغسل اليدين بالصابون والمياه أو المنظفات الكحولية .
- ارتدي الأقنعة الطبية عند الحاجة إليها .
- قم بالتخلص الفوري من المناديل المستعملة أو الأقنعة .
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