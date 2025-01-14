شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تضخ 1.6 مليار دولار لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية فى الأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

كشف السفير الصينى بالقاهرة لياو ليتشيانج، أن شركة صينية أعلنت عن استثمار بقيمة 1.6 مليار دولار في إقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في مصر.

وقال السفير الصينى بالقاهرة فى منشور على حسابه على موقع x إن المرحلة الأولى تستهدف من المشروع، استخراج 2 مليون طن من الفوسفات سنويًا وتحويل الإنتاج بالكامل إلى أسمدة قابلة للتصدير للأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار إلى 10 مليارات دولار مع طاقة إنتاجية نهائية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا.

وقال إن المشروع سيقام بين الأقصر وأسوان، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام ونصف، مع توفير أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة، كما سيُخصص الإنتاج بالكامل للتصدير، مما يزيد من عائدات النقد الأجنبي لمصر.

وأضاف: "والأجمل أن الشركة تخطط للتعاون مع مشروعات الأمونيا الخضراء لتوفير الطاقة اللازمة للمجمع، مما يعزز إنتاج أسمدة صديقة للبيئة".

وأكد أن هذا التعاون الصيني المصري يفتح أبوابًا جديدة للتنمية الاقتصادية ويعزز رفاهية المجتمعات المحلية من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية. معًا نحو مستقبل أفضل.