شكرا لقرائتكم خبر عن بدردشة ودية وصورة تذكارية.. هكذا بدأت السيدة الأولى فى لبنان نشاطها بقصر بعبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت السيدة الأولى فى لبنان زوجة الرئيس جوزيف عون نعمت عون، الصحفيين والإعلاميين بالتقاط صور تذكارية معهم عقب تغطية لقاء الرئيس مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، فى بهو قصر بعبدا الرئاسى، ويعد هذا نهجا جديدا على قصر بعبدا.



صورة مع الصحفيين والاعلاميين اللبنانيين



كما أجرت معهم "دردشة" ودية قالت فيها "بيتى فى الجنوب ، سأذهب الى الجنوب وسنعمره سويا".

وعن الرسالة التى ستحملها على عاتقها الفترة المقبلة قالت "أود أن أقدم صورة تعكس صورة كل نساء لبنان، أن أمثل المرأة اللبنانية بكافة فئاتها ؛ أمثل المواطنة الأم والحدة والزوجة".



كما استقبلت نعمت عون، ناديا الشامى عون، قرينة رئيس لبنات السابق العماد ميشال عون التي هنأتها بانتخاب الرئيس جوزيف عون وتمنت لها التوفيق.

يعرف عن نعمت عون دعمها للأنشطة الإنسانية والاجتماعية التى تدعم العائلات اللبنانية. من المتوقع أن يكون لها دور بارز فى تعزيز قيم الوحدة والتكافل الاجتماعى فى المرحلة المقبلة.

كما ترأست قسم البروتوكول والعلاقات العامة فى الجامعة اللبنانية الامريكية لمدة 23 عانا.

نعمت عون من منطقة ‏الشياح فى الضاحية الجنوبية لبيروت.

والدها إلياس نعمة كان موظفاً فى ‏شركة طيران ولديها شقيقتان، تانيا ولينا نعمة. ‏

درست وعملت لسنوات طويلة فى مجال ‏العلاقات العامة.

عى أم لولدين، ابنها خليل مصرفى ومعروف باحترافه كرة السلة، أما ‏ابنتها نور فتدرجت فى المجالات العلمية، وتعمل مع مؤسسات دولية. ‏

نعمت عون هى أيضا جدة لولد من ابنها خليل، واسمه جوزيف على اسم جده، ولولد آخر من ابنتها الحامل بتوأم.‏

وعن حفيدها جوزيف، قال فى تصريحات سابقة: ولادته غيرت حياتها وحياة زوجها بشكل كبير. وأضافت: «مقولة (ما أعز من الولد إلا ولد الولد) تفسر العلاقة الوطيدة والمميزة التى تنشأ بين الأجداد والأحفاد، والتي تتغلب على علاقة الأبناء بآبائهم.