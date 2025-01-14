شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية تفوز بجائزة أفضل دكتوراه بباريس برسالة حول اكتشاف عقار لعلاج الفصام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجامعة الألمانية بالقاهرة ، عن فوز الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق خريجة كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية عام 2018 كنجمة في المجال الصيدلي في باريس بحصولها على جائزة الأطروحة الرسمية من مستشارية جامعات باريس "Prix Solennel de Thèse de la Chancellerie des Universitésde Paris" ، لتكون أول مصرية تفوز بجائزة من ضمن أفضل رسائل دكتوراه في الصيدلة بمنطقة باريس عن رسالتها الرائدة المعنونة ب “الأجسام النانوية المستهدفة لمستقبلات mGlu كعوامل مبتكرة لعلاج الفصام”.

بدأت فلوريان رحلة اكتشاف عقار علاجى حديث يفيد مرضى الفصام ، معتمدة في بحثها على استخدام الكمبيوتر لتحليل ودراسة الأجسام النانوية لإستهداف مستقبلات محددة في المخ لعلاج مرضى الفصام وهو مرض يصيب الانسان باضطراب عقلي مزمن وشديد يؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وسلوكه، فقد يسمع المصابون به أصواتًا غير موجودة، أو يعتقدون أن أشخاصًا آخرين يحاولون إيذاءهم، غالبًا ما يصفه الأطباء بأنه نوع من الذهان، وهذا يعني أن الشخص قد لا يكون دائمًا قادرًا على تمييز أفكاره الخاصة عن الأفكار التي تحدث في الحقيقة ،لذا يشكل تشخيصه وعلاجه تحدي كبير للأطباء والباحثين.

‏‎هذا وقد بدأت فلوريان رحلة دراستها العليا في فرنسا، حيث تخصصت في تصميم الأدوية باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر، التي تتيح لمستخدمها فوائد عديدة كإكتشاف أدوية جديدة - التخلص من المركبات التي لديها خصائص غير مرغوب فيها مثل ضعف امتصاصها أو ضعف فعاليتها -التعرف على تركيبات الأدوية و تحسين خصائصها – توفير الوقت والتكاليف ، وبهذه الدراسة المتقدمة حصلت على درجة الماجستير بتفوق من جامعة باريس ديدرو (Université Paris Diderot عام 2020 ، في علم اكتشاف الادوية باستخدام الكمبيوتر (in- silico Drug Design ) ثم حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة باريس سيتيه (Université Paris Cité) عام 2023 ، حيث شاركت خلال تلك الفترة في الكثير من المؤتمرات العلمية الدولية و حصلت على العديد من الجوائز ،نظراً لإهتمامها بتطوير مجالات البحث العلمي والطبي ، بهدف إكتشاف تقنيات حديثة تٌستخدم في اكتشاف الأدوية لتوفير سنوات طويلة من البحث وأموالًا وفيرة لإجراء التجارب المخبرية.

‏‎جاء تكريم فلوريان في حفل مهيب أقٌيم في جامعة السربون في باريس حيث كُرم باحثون قاموا بإجراء رسائل بحثية تتناولوا خلالها قضايا علمية و اجتماعية هامة في مختلف التخصصات ، جاء هذا التكريم تتويج و إشادة بجهودهم وإبداعهم العلمي.

وأكدت الجامعة الألمانية بالقاهرة أن اسم الدكتورة فلوريان أشرف إسحاق إلى سجلها التاريخي المضيء، و ان تنقش اسمها بحروف من ذهب إلى جانب العديد من نظائرها الذين تركوا بصمتهم في مختلف المجالات و حققوا إنجازات مشرفة على الصعيدين المحلي و الدولي، خلال مشاركاتهم المتميزة وحصدهم للجوائز والتكريمات في مختلف المحافل العالمية.



