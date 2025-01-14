شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر يبدأ اختبارات تحديد المستوى فى حفظ القرآن لـ5000 مصرى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر عن انطلاق اختبارات تحديد المستوى، لأبناء المصرين بالخارج، ضمن مبادرة الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصرين بالخارج، وذلك يوم السبت المقبل 18يناير 2025 م ولمدة ستة أيام، عبر منصته العالمية لأروقة الجامع الأزهر، وتجرى اختبارات تحديد المستوى لأكثر من 5000 من أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر، أن الهدف من هذه الاختبارات هو تحديد مستوى كل دارس بدقة، مما يساعدنا على توجيههم إلى مستويات الحفظ المناسبة لهم، موضحًا أن المنصة العالمية لأروقة الأزهر الشريف، توفر بيئة تعليمية متكاملة، تتيح للدارسين التفاعل مع معلمين متخصصين فى تحفيظ القرآن الكريم وعلومه، كما أنه تم تدريب المحفظين على كيفية التجاوب مع الدارسين عبر المنصة مما ييسر عملية تحفيظ القرآن الكريم والمراجعة المستمرة للدارسين، للوقوف على مستواهم.

من جانبه أكد الدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الجامع الأزهر بتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء المصريين فى الخارج، لافتًا إلى أن الجامع الأزهر يسعى إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملية الحفظ والتعلم عن بعد، مما يضمن وصول التعليم إلى أكبر عدد ممكن من الدارسين، كما أنها تمثل عهدا جديدا لأروقة الجامع الأزهر من حيث توفير خدماتها خارج حدود الوطن، وهو ما يتسق مع رسالة الأزهر وانفتاحه على العالم بكل ثقافاته، مبينًا أن الأقبال الكبير من قبل المصرين بالخارج للتقديم لأبنائهم فى مبادرة الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصرين بالخارج، يعكس مدى حرصهم على تنشئة أبنائهم تنشئة إسلاميةً سليمةً من خلال إشراكهم فى برامج الأزهر الشريف.

تأتى هذه المبادرة برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وفى إطار استراتيجية الجامع الأزهر لتحقيق الانتشار وتعزيز حفظ كتاب الله بين أبناء الجاليات المصرية فى الخارج، مما يسهم فى تقوية الروابط الثقافية والدينية، ومن المتوقع أن تستقطب هذه الاختبارات المزيد من المشاركين فى المستقبل، حيث تعكس رغبة قوية فى حفظ القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطى الذى يتبناه الأزهر الشريف.

للاستعلام عن موعد الاختبار يرجى زيارة الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/ApplicantResult.html?fid=367