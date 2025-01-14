شكرا لقرائتكم خبر عن معرض محافظة الجيزة للسلع فى المنيب يطرح الدواجن بأسعار مناسبة والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية في منطقة المنيب بحي جنوب، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، الدواجن، بأسعار مناسبة، وذلك ضمن ما يوفره من مواد وسلع غذائية أساسية.

ويوفر المعرض، الفراخ زنة 1 كجم بسعر 93 جنيهًا، البانية زنة 1 كجم بسعر 190 جنيهًا، أوراك الفراخ زنة 1 كجم بسعر 98 جنيهًا، طبق كبد وقوانص زنة 1 كجم بسعر 95 جنيهًا.

ويطرح المعرض، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والملابس، والأحذية.

ويوفر المعرض كيلو اللحوم البلدي الكندوز بـ250 جنيهًا، كيلو اللحوم البلدي الضاني بـ260 جنيهًا، كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا، كيلو السجق البلدي بـ200 جنيه، وطبق البرجر البلدي زنة 500 جرام بـ80 جنيهًا، وطبق الكفتة البلدي زنة 500 جرام بـ80 جنيهًا.

وجاءت قائمة أسعار الخضراوات في المعرض، على النحو الآتي: كيلو الطماطم بـ5 جنيهات، وكيلو البطاطس بـ10 جنيهات، وكيلو البصل الأحمر بـ15 جنيهًا، وكيلو الجزر بـ5 جنيهات، وكيلو الفاصوليا بـ5 جنيهات، وكيلو البسلة بـ25 جنيهًا، وكيلو الخيار بـ15 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ20 جنيهًا.