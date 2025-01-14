شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وإقالة واستبعاد.. إجراءات مدير تعليم الجيزة لمواجهة تجاوزات الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أبرز قرارات سعيد عطية مدير المديرية، منذ انطلاق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، مؤكدة اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة لضبط الامتحانات.

وتضمنت إجراءات مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قرارات نقل، وإقالة، واستبعاد، لمواجهة التجاوزات، وذلك كما هو موضح في الإنفوجراف التالي:

-نقل مراقب دور من إدارة الدقي إلى الواحات البحرية فور ضبطه بحوزته هاتف محمول أثناء الامتحانات.

-إلغاء تكليف رئيس كنترول الهرم بشكل فوري بسبب الإخلال بواجبات العمل.

-إلغاء تكليف ثلاثة مديري مدارس وإعادتهم إلى وظائفهم الأصلية لتقصيرهم الجسيم خلال فترة الامتحانات.

-إنهاء تعاقد معلم لنشره امتحانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم المحافظة والإدارة في تجاوز غير مقبول.

يُذكر أن سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أجرى، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية للإشراف على سير الامتحانات في عدد من المدارس التابعة لإدارتي أبو النمرس والهرم التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، مدارس "شبرامنت الإعدادية بنين"، و"شبرامنت الإعدادية بنات"، و"الشهيد محمود عبد العظيم الابتدائية"، و"الفراعنة الرسمية للغات"، و"شهداء الحرية الابتدائية"، و"شهداء الحرية الثانوية"، و"شهداء الحرية الإعدادية بنات".

واختتم وكيل الوزارة جولته بتوجيه إنذار حاسم لجميع الإدارات، مؤكداً ضرورة الالتزام بالدقة المطلقة في التصحيح والرصد، وفرض حظر صارم على استخدام أقلام المحو أو أي أدوات قد تؤثر على نزاهة العملية الامتحانية، مشددًا على أن النتائج لن تُعلن إلا بعد مراجعة دقيقة تستوفي أعلى معايير الجودة والشفافية.