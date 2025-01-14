شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح منفذا لبيع الخضراوات والفواكه للمواطنين بسعر الجملة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة افتتاح منفذ جديد لتوفير الخضراوات والفاكهة التجزئة بسعر الجملة، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء، وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.



البصل الأحمر



البصل الأبيض

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المنفذ، والذى يعرض خدماته يوميًا بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر يلبى احتياجات المواطنين من الخضروات والفواكه التجزئة بنفس سعر الجملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث تتراوح نسب التخفيض به ما بين 15 إلى 20% عن سعر الأسواق العامة.

وقال إنه روعى توفير المحاصيل الموسمية، والتى تشهد إقبال من المواطنين بكميات تكفى الطلب المتزايد عليها.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس جهاز سوق الجملة بضرورة المتابعة الدورية لضمان انتظام العمل بالسوق وتوافر المعروض من السلع بصورة مستمرة.



الباذنجان



فلفل ألوان