شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يستعد لمباراتى الأهلى والزمالك بقطار كل 4 دقائق ونصف والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الخط الثالث للمترو، لمبارتى الأهلى والجونة والزمالك وحرس الحدود، حيث من المقرر أن تقام غدا الأربعاء 15 يناير الساعة 7 مساءً مباراة الأهلي والجونة، ويوم 16 يناير الساعة 4:٠٠ مساءً الزمالك يواجه حرس الحدود، وذلك في استاد القاهرة ضمن مباريات الدوري المصري.

وتستعد محطات الخط الثالث للمترو لاستقبال جمهور المباراتين، وخاصة محطة الاستاد - القريبة من استاد القاهرة، وذلك لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنه ستوفر قطارا كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور للوصول في أسرع وقت.



أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني سيكون 9 دقائق.