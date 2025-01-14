شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تحديد المواقع الصاحلة للزراعة على الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الموقف التنفيذى لمشروع زراعة وتشجير الطريق الدائرى فى نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الفرق المعنية تقوم بمسح الطريق الدائرى لتحديد المواقع والمناطق الرئيسية التى تصلح للزراعة على الطريق الدائرى بنطاق إقليم القاهرة الكبرى وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة البيئة والاستشارى الخاص بالمشروع، مشيرة إلى أنه تم بالفعل البدء فى زراعة بعض المواقع فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة بالأشجار ومنها المنطقة بين تقاطع كوبرى الأسمرات مع دائرى المعادي بمحافظة القاهرة وجاري استكمال باقى المواقع المحددة، بالإضافة إلى البدء فى زراعة موقعين فى محافظة الجيزة فى ناطق مثلث محور عمرو بن العاص مع الهرم.



ووجهت د.منال عوض هيئتى النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة بأهمية التنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظتين للحفاظ على الأشجار التى يتم زراعتها ومتابعتها أولاً بأول وتوفير مصادر المياه لري هذه الزراعات بالتعاون مع شركات المياه بالقاهرة والجيزة.



وأكدت وزيرة التنمية أنّ المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة و تعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى رى الأشجار وتنقية الهواء وإنخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلي أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة و التوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهراً حضارياً للطريق الدائرى وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.