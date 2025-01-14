شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على الملايات والمفارش بمعرض محافظة الجيزة للسلع فى المنيب والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية في منطقة المنيب بحي جنوب، ملايات ومفارش بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من مواد وسلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة.

ويوفر المعرض من خلال أحد المصانع المشاركة، كيس المخدة بـ30 جنيهًا، كيس خددية بـ30 جنيهًا، كيس مخدة كبير بـ40 حنيهًا، ملاية سرير أطفال بـ195 جنيهًا، وطقم ملاية بكورنيش "3 قطع" أطفال بـ350 جنيهًا، طقم الستان التركي "5 قطع" للسرير الكبير بـ250 جنيهًا.

ويطرح طقم ملاية موديل فلورا "5 قطع" بـ430 جنيهًا، طقم سرير كبير بكورنيش "4 قطع" بـ400 جنيه، طقم ملاية بكورنيش من الجانبين للسرير الكبير "5 قطع" بـ450 جنيهًا، مفارش سرير يتراوح سعرها ما بين 500 و550 جنيهًا، "حسب الموديل"، وطقم سرير سادة "5 قطع" بـ430 جنيهًا.



تخفيضات على الملايات والمفارش فى معرض محافظة الجيزة

يأتي المعرض في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ويوفر المعرض، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والملابس، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.