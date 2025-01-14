شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات السكة الحديد يتفقدون ورش الفرز القاهرة والمعهد الفنى للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

اجرى وفد من رئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد وقيادات الهيئة بزيارة ميدانية لمنطقة ورش فرز القاهرة لتفقد سير العمل بورش الجرارات والعربات والدورات التدريبية بـ المعهد الفنى للتدريب بالفرز وكذلك انتظام العمل ومتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تتم بالورش وتركيب محاكى جديد لتدريب السائقبن ومساعديهم .

وتم عقد لقاء موسع بقاعة المعهد الفنى بالفرز مع كافة الطوائف العاملة بالورش والدارسين بالمعهد ، وتم التأكيد على ما توليه الهيئة من اهتمام كبير للعنصر البشري باعتباره احد واهم المحاور الخمسه لعمليه التطوير التي تشهدها الهيئة تنفيذا لخطة وزاره النقل وفي اطار رؤية الدولة 2030 .

وفى كلمة رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد مؤكداً على تعاون كافة قيادات الهيئة مع النقابة العامة ، في تحقيق مطالب العاملين المشروعة والتي تتفق مع صحيح القانون ولوائح وتعليمات الهيئة ، بداية من الفريق مهندس كامل الوزير ، والمهندس محمد عامر وكافة النواب والقيادات ، مؤكدا على أن النقابة قد نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للعاملين .

وخلال تفقدهم معهد التدريب بالفرز تم التأكيد على أن الاهتمام بالعنصري وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا، هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة من خلال اماكن التدريب المختلفه في جميع مناطق الهيئه، وخصوصاً معهد تدريب وردان والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل المجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة ، ويضم العديد من الكفاءات في كافة التخصصات ، الذي يخرج دفعات جديده من الطلبه قادرين على التعامل مع احدث نظم التكنولوجيا الحديثه في مجالات السكك الحديديه ومجالات النقل السككى.

وفي ختام الزيارة الورش والمعهد الفنى للتدريب استمع الحضور الى عدد من العاملين والاستماع الى مطالبهم ومقترحاتهم البناءه مؤكدين على تظافر جميع جهود العاملين بالهيئة من قيادات ومهندسين وفنيين و جميع طوائف التشغيل من اجل الارتقاء بالهيئة وتقديم افضل خدمه ممكنه لجمهور الركاب.