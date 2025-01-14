شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر فى الشرق الأوسط.. شاهد محطة العاصمة الإدارية للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن القطار الكهربائي السريع يعيد صياغة مفهوم التنقل بين المدن، حيث يتم تنفيذ شبكة قطارات سريعة بأطوال 2000 كم تربط أكثر من 80 مدينة بجميع المحافظات المصرية، ومن خطوط الشبكة الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

ويضم الخط الأول للقطار الكهربائي السريع محطة العاصمة الإدارية للقطار السريع وهى أحد أكبر المحطات بالشرق الأوسط، وتخدم محطة العاصمة الإدارية الجديدة والمناطق المحيطة بها، وتربط مع محطة القطار الكهربائى الخفيف.

ومشروع القطار الكهربائى السريع ينفذ على 4 خطوط، بإجمالي أطوال 2250 كم، وتسهم شبكة القطار الكهربائي السريع، فى خدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشائها، وكذلك خدمة جميع المناطق الصناعية والزراعية المار بها، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

ويؤثر القطار السريع الجارى تنفيذه بمصر على مسار التجارة العالمية، نظرا لأن الخط الأول للقطار يربط موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، ليكون بنفس مسار قناه السويس، حيث يبدأ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة لمرسى مطروح مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة واكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولا لمطروح، وهو ما يسهل حركة الركاب بشكل أساسى بالإضافة إلى ربط المناطق الصناعية ببعضها واختصار الوقت.

ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة ويبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع، ومقرر تشغيله العام القادم 2024.

والمحطات المخصصة للقطار السريع بالخط الأول، عددها 10 محطات وهى " (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح)، المحطات الإقليمية 12 محطة بالإضافة لمحطتى العياط وبنى سويف /الفيوم، وهى (محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى).