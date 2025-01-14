شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: مدونة تسويق بدائل لبن الأم تسرى على 6 منتجات متداولة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان، إن المدونة المصرية لتسويق بدائل لبن الأم، ومشروع المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل تهدف إلى المساهمة في ضمان توفير تغذية كافية للرضع وصغار الأطفال من خلال حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية وحمايتها من ممارسات التسويق الجائر لبدائل لبن الأم وزجاجات الرضاعة والحلمات الصناعية واللهايات.

وأضافت الدكتورة عبلة الألفى خلال فاعليات تدشين المبادرة: وتسرى أحكام هذه المدونة على المنتجات التالية:

١- ألبان الرضع من الولادة وحتى عمر6 أشهر.

٢- ألبان المتابعة من عمر 6 أشهر حتى عمر 12 شهرا.

٣- ألبان النمو من عمر 12 شهراً حتى عمر 36 شهرا.

٤- الألبان والأغذية المُصَنّعة ذات الاستخدامات الطبية الخاصة للرضع والأطفال.

٥ - منتجات الألبان والأغذية والمشروبات الأخرى بما في ذلك الأغذية التكميلية التي يتناولها الرضيع بالزجاجة، وذلك عندما يتم تسويقها أو تقديمها مع أو بدون تعديل على أنها مناسبة للاستخدام كبديل جزئي أو كلي للبن الأم.

٦- زجاجات الرضاعة وحلمات الإرضاع الصناعية واللهايات. .

وتابعت: "تتولى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لحماية و تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية والتعريف بالمدونة المصرية لضوابط تسويق بدائل لبن الأم، وذلك من خلال:

(أ) الاهتمام برفع وعى العاملين بمجال الصحة بدورهم، ومسئولياتهم تجاه حماية و تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية، والحد من ممارسات التسويق الجائر لاستخدامات بدائل لبن الأم.

(ب) التعريف بالمدونة المصرية لضوابط تسويق بدائل لبن الأم داخل نظام الرعاية الصحية، بكافة الوسائل المتاحة ولا سيما إقامة دورات أو ورش عمل وإصدار الدلائل الارشادية للتعريف بها وإدخالها ضمن مناهج تدريب العاملين في المجال الصحي.

(ج) التنسيق مع المؤسسات التعليمية الصحية والتربوية لإدراج موضوع " حماية و تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية" ضمن مناهجها التعليمية.

(د)التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لإدراج كافة بنود هذه المدونة ضمن الأكواد الإعلامية الخاصة بالتغطيات وإنتاج المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله المسموع والمرئي والمقروء والالكتروني كل فى تخصصه، وأيضاً إدراجها ضمن السياسة التحريرية لإعلام الدولة والإعلام الخاص وبناء قدرات الإعلاميين وإنتاج المحتوي الإعلامي والتثقيفي اللازم لتطبيق المدونة.

(هـ) تقديم المعلومات الموضوعية والمتسقة حول فوائد الرضاعة الطبيعية في تغذية الرضع وصغار الأطفال، وتعميم هذه المعلومات وتنقيحها وتصميمها ومراقبتها وضمان توفرها لاستخدامها من قبل الأسر والمعنيين بتغذية الرضع وصغار الأطفال وتوعيتهم بأن ألبان الرضع وصغار الأطفال ليست بديل عن لبن الأم.