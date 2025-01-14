شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: حان الوقت لتوافر إرادة سياسية لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية توافر الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف لسرعة التوصل إلى هذا الاتفاق الذى كان من الممكن التوصل إليه قبل عدة شهور في ظل الوضع الكارثي بالقطاع.

أضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره في لوكسمبورج، أنه سيكون هناك إمكانية لإدخال المساعدات دون مشروطية وبكميات كبيرة لأن هناك مجاعة كبيرة والأطفال يموتون جوعا، مضيفا: لا بد أن نعمل بجدية لسرعة التوصل إلى هذه الاتفاقية.