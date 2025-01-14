شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، معلقا بالقول: اطلعت وزير خارجية لوكسمبوج على الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للعمل على سرعة التوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن والإفراج عن مجموعة من المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، وتضمن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية الى قطاع غزة.

أضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره في لوكسمبورج، أنه لا بديل لوكالة أونروا لتقديم الخدمات للفلسطينيين في الأراضى المحتلة.