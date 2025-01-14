شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشيد بمستوى العلاقات بين مصر ولكسمبورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، بالعلاقات التي تربط بين مصر ولكسمبورج، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية لوكسمبورج زافيير بيتل في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

ورحب الوزير عبد العاطي، بنظيره من لوكسمبورج خلال زيارته الحالية إلى مصر؛ التي تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، مثمنا الدور الذي يقوم به وزير الخارجية اللوكمسبورجي لتعزيز العلاقات مع مصر.

وقال وزير الخارجية، إن المباحثات اليوم تناولت سبل تعزيز العلاقات وآفاق توسيعها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية دورية انعقاد التشاور بين الجانبين والتنسيق بين البلدين خيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الوزير عبد العاطي بتعيين سفير غير مقبم لدوقية لوكسمبورج بالقاهرة للمرة الاولى.