شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البطاطس اليوم الثلاثاء 14-1-2025 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البطاطس، اليوم، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع، وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الثلاثاء 14-1-2025، البطاطس بسعر 11.75 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة التموين حققت تعزيز المخزون الاستراتيجى من كافة السلع الغذائية، حيث نجح الوزير فى زيادة مخزون السكر التموينى إلى أكثر من 12 شهرا بعدما كانت الأسواق تشهد نقص فى السلعة، وزيت الطعام لأول مره يقفز إلى أكثر من 7 أشهر. كما بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.

ويذكر أن عام 2024 شهد نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.



