شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تستضيف اجتماع تعزيز نزاهة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية اجتماع إقليمي حول "تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وجامعة الدول العربية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وذلك في ضوء الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025 بمشاركة ممثلين عن هيئات مكافحة الفساد والمنظمات الدولية والإقليمية.

وذلك إيماناً بأهمية التعاون الدولي في مجال تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة مجال للنقاش حول الطرق المختلفة التى يمكن للحكومات من خلالها تعزيز دور القطاع الخاص في مجال مكافحة الفساد ونزاهة الأعمال.