شكرا لقرائتكم خبر عن طرح اللحوم البلدى بـ250 جنيها فى معرض الجيزة للسلع بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية في منطقة المنيب بحي جنوب، اليوم الثلاثاء، 14 يناير 2025، اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من مواد وسلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة.

وجاءت قائمة أسعار اللحوم في السوق على النحو الآتي: كيلو اللحمة البلدي الكندوز بـ250 جنيهًا، كيلو اللحمة البلدي الضاني بـ260 جنيهًا، كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا، كيلو السجق البلدي بـ200 جنيه، وطبق البرجر البلدي زنة 500 جرام بـ80 جنيهًا، وطبق الكفتة البلدي زنة 500 جرام بـ80 جنيهًا.

وأعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إقامة 18 سوق للسلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية على مستوى جميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين كافة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن الأسواق التي تم إقامتها تضم أسواق لليوم الواحد تنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخرى تم إنشاءها بالجهود الذاتية تعمل طوال أيام الأسبوع لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية تنفذ توجيهات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير السلع بأسعار مناسبة مع تقديم كل أنواع الدعم للعارضين لضمان طرح السلع بنسب تخفيضات عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى.