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السبت القادم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحانات نصف العام

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الثلاثاء، 14 يناير 2025 12:52 م

يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة السبت القادم، إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025،  وينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات 3 اعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة

السبت 18/ 1  اللغة الأجنبية - الهندسة

الإثنين 20-1 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء

الثلاثاء  21 - 1 الجبر والإحصاء - التربية الفنية

الأربعاء 22-1 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الخميس 23-1 الدراسات الإجتماعية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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