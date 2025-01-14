يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة السبت القادم، إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، وينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.

شكرا لقرائتكم خبر عن السبت القادم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحانات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع