شكرا لقرائتكم خبر عن السبت القادم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يبدأون امتحانات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالثلاثاء، 14 يناير 2025 12:52 م
يبدأ طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة السبت القادم، إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، وينشر الخليج 365 جدول امتحانات الشهادة الإعدادية.جدول امتحانات 3 اعدادي الفصل الدراسي الأول بالقاهرة
السبت 18/ 1 اللغة الأجنبية - الهندسة
الإثنين 20-1 اللغة العربية والخط والإملاء - والتربية الدينية - تخصص العشرين دقيقة الأخيرة للإملاء
الثلاثاء 21 - 1 الجبر والإحصاء - التربية الفنية
الأربعاء 22-1 – العلوم - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الخميس 23-1 الدراسات الإجتماعية
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