شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس القومى للطفولة تشهد إطلاق مبادرة "قرى كريمة للطفل" بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة إطلاق مبادرة "قرى كريمة للطفل" بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتورة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم المدير التنفيذي ورئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن جانبها أشادت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإطلاق مبادرة "قرى كريمة للطفل"، والتي تعد مبادرة تشاركية بين المجلس القومى للطفولة والأمومة ومؤسسة حياة كريمة والتى يتم تدشينها من خلال العمل بقرية المهدية مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وأوضحت "السنباطي"، أن القرية الكريمة للطفل هي قرية تلتزم بتحسين حياة الأطفال، وفقا لحقوقهم المنصوص عليها في قانون الطفل المصري، ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وللميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وهى حق الطفل في الصحة والحياة والبقاء والنمو والتعليم، بالإضافة إلى حق الطفل في المشاركة وحق الطفل في رعاية الأمومة.

وقالت رئيسة المجلس: "أننا نعلن عن بدء العمل فى قرية المهدية لتصبح قرية كريمة للطفل"، والتى تنطلق من خلال مبادرة رئيس الجمهورية قرى حياة كريمة والتي تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا في مجال الصحة والتعليم والمسكن، وتأتي تنمية الطفولة كأحد أهداف المبادرة و ذلك لمد يد العون لكل طفل على أرض مصر دون تمييز وذلك لحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة".

كما أشادت "السنباطي" بالدور الرائد لمحافظة البحيرة، حيث تم اختيارها لإنطلاق المبادرة لما تتمتع به من إمتداد جغرافي وتنوع ثقافي، لافتة إلى افتتاح أول فرع للمجلس بمحافظة البحيرة في شهر نوفمبر الماضي، مؤكدةً الدور المحوري لهذه الجهود في تحسين حياة الأطفال.