شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على الزيت والسمنة فى معرض محافظة الجيزة للسلع بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

واصل معرض محافظة الجيزة للسلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في المنيب بحي جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، طرح زيت الطعام بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وجاءت أسعار زيت الطعام في المعرض على النحو الآتي: عبوة زيت الخليط زنة 700 مللي بـ44 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ55 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ62 جنيهًا.

ويطرح المعرض عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ65 جنيهًا، عبوة زيت عباد زنة 2.200 لتر بـ225 جنيهًا، سمنة زنة 650 كجم بـ63 جنيهًا، سمنة زنة 750 كجم بـ70 جنيهًا، سمنة زنة 1.450 كجم بـ130 جنيهًا، سمنة 1.5 كجم بـ150 جنيهًا.

ويوفر المعرض، جميع المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدواجن واللحوم، ومنتجات الأجبان، والخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية، والسجاد، والملابس، والأحذية، بتخفيضات تصل لـ30%.