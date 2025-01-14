شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تعليم الجيزة" يشدد على ضرورة تحرى الدقة أثناء تصحيح إجابات الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية تفقدية للإشراف على سير الامتحانات في عدد من المدارس التابعة لإدارتي أبو النمرس والهرم التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، مدارس "شبرامنت الإعدادية بنين"، و"شبرامنت الإعدادية بنات"، و"الشهيد محمود عبد العظيم الابتدائية"، و"الفراعنة الرسمية للغات"، و"شهداء الحرية الابتدائية"، و"شهداء الحرية الثانوية"، و"شهداء الحرية الإعدادية بنات".

وخلال الجولة، أثنى وكيل الوزارة على المشهد المشرّف للالتزام والانضباط الذي بدا جليًا في معظم المدارس، مسلطًا الضوء على تنظيم الطلاب في مدرسة شبرامنت الإعدادية بنين، حيث حضر فتح مظاريف الأسئلة.

وأبدى إعجابه بالتزام الطلاب بتأدية تحية العلم وأداء النشيد الوطني بكل فخر، قبل توجههم إلى لجانهم بسلاسة وانضباط يليق بمؤسسة تعليمية رائدة.

وأصدر وكيل الوزارة تعليمات حازمة للمسؤولين، مؤكدًا أن الالتزام الكامل بمعايير الجودة والانضباط ليس اختيارًا، بل فرضًا لا يقبل التهاون، موجهًا جملة من الملاحظات الدقيقة لتحسين كفاءة العمل داخل المدارس.

وشدد وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة الشهيد محمود عبد العظيم الابتدائية، على ضرورة إجراء صيانة عاجلة للجدران والأبواب، والاهتمام بالنجارة، بما يعكس بيئة تعليمية لائقة.

وأكد خلال زيارته لمدرسة الفراعنة الرسمية للغات، أهمية النظافة العامة كعنصر أساسي يعكس صورة المدرسة وانضباطها.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتوجيه إنذار حاسم لجميع الإدارات، مؤكداً ضرورة الالتزام بالدقة المطلقة في التصحيح والرصد، وفرض حظر صارم على استخدام أقلام المحو أو أي أدوات قد تؤثر على نزاهة العملية الامتحانية، مشددًا على أن النتائج لن تُعلن إلا بعد مراجعة دقيقة تستوفي أعلى معايير الجودة والشفافية.