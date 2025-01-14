شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع العقد التنفيذى للمركز المصرى الألمانى للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تجديد عقد المرحلة الثانية للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الدكتورة ريجينا كوالمان، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير "يورجن شلوتس" سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

أكدت وزارة الخارجية أن توقيع العقد الجديد يأتي استكمالاً للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية في مجال الهجرة لتوفير فرص هجرة آمنة للشباب المصري المؤهل، والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير البدائل الإيجابية لهذه الظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني قد تأسس بموجب القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2020، ويقوم المركز بتوفير وتلبية فرص عمل للشباب المصري من خلال عرض طلبات استقدام العاملين لمن يبحث عن فرص أفضل للعمل بالخارج أو بالداخل، كما يقدم خدمات التدريب، ويقوم بمعاونة من يرغب في الحصول على فرص للهجرة خارج مصر عن طريق توفير المعلومات اللازمة لذلك، كما يوفر المركز متطلبات الهجرة القانونية والآمنة إلى ألمانيا، والتأهيل لسوق العمل الدولي من خلال دورات تدريبية متخصصة في شتى مجالات العمل، بالإضافة إلي إدماج العائدين من الخارج فى المجتمع المصري اقتصادياً واجتماعياً، وتقديم برامج دعم اجتماعي ونفسي للعائدين.