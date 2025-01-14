شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بإنشاء مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المركز يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك عبر شبكة موحدة تعد المحور الرئيسى لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الاسـتجابة للحدث.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المركز سوف يحقق التعاون والتكامل بين كافـة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة والحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء المالية وتقليص زمن الاستجابة للأحداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث من خلال منظومة واحـدة تشارك فيها جميع الجهات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة يهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عناصر الاستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة والبنيـة الأساسية وحمايـة الممتلكات العامة والخاصة وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الدولة تولى لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اهتمامًا بالغًا لأنهـا تـدعم جهودها في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهوريـة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخدمات على مستوى الدولة.

وجاء في قرار محافظ الجيزة، تكليف سماح محمد عفيفي مديرًا للمركز، ومحمد سعيد عويس مسئول نظم المعلومات، وعلي صبحي وهبه مسئول موزع المهام لجهاز اللاسلكي، وعمر علي اسماعيل مسئول جهاز التحكم بالصوت والصورة، وعبد الرحمن محمد مسئول منظومة كاميرات المراقبة.



