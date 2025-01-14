شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: إعفاء غير القادرين من الرسوم فى البكالوريا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية ينقسم إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، موضحا أنه يعتمد على إمكانية تكرار المحاولات لدخول الامتحانات، مقابل رسوم على المادة بعد المحاولة الأولى والتى تعتبر مجانية، مع إعفاء غير القادرين من الرسوم، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى خفض عدد المواد الدراسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد على أن شهادة البكالوريا المصرية مقترح ومنفتحون على أي تعديلات عبر الحوار المجتمعي ولم نتقدم بمقترح البكالوريا المصرية في البداية لأنه يحتاج حوارا مجتمعيا وتعديل للقانون ولا يمكن أن يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة.

وتابع وزير التربية والتعليم: كان لدينا 32 مادة يتم تدريسها العامة وهو عدد مواد غير مسبوق في الثانوية، وتم مراجعة كل التجارب السابقة من أجل تعديل نظام الثانوية العامة وقبل الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية تم مراجعة كل الأنظمة الدولية للثانوية العامة ونظام البكالوريا المصرية الجديد يقضي على الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور وسيتم إعفاء غير القادرين من رسوم محاولات التحسين.

جاء ذلك خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي، التي تستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظمة التعليمية لطرح النقاش حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية "، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تنطلق الفعاليات اليوم بعقد لقاء مع عدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التعليم قبل الجامعي، كما سيتم عقد لقاء مع مجالس الأمناء والأباء والمعلمين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات حول نظام شهادة البكالوريا المصرية.

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.



