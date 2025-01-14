شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما لسماع شهادته بواقعة تسريب امتحاني اللغة العربية والإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

قرر المستشار الحسيني مصطفى الجندي بإشراف المستشار حسين أبو راية مدير النيابة الإدارية في طما، استدعاء مدير الإدارة التعليمية بطما، وأعضاء لجنة المتابعة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، للاستماع لشهادتهم تفصيلًا حول واقعة تسريب امتحاني الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الإنجليزية "نموذج ب" للصف الخامس الابتدائي، واللغة العربية "نموذج ب" للصف الثاني الإعدادي، بمركز طما بمحافظة سوهاج.

النيابة الإدارية بطما تلقت بلاغ الإدارة التعليمية بشأن رصد إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لتسريب الامتحانين، وإخطار إدارة طما بالواقعة، وإلغاء النموذجين محل التسريب واستبدالهما بنماذج أخرى في حينه واستمرار الامتحانات في الوقت المخصص لها، وما استتبع ذلك من قيام مدير الإدارة بتشكيل لجنة برئاسته والانتقال لمقار لجان الامتحانات وضبط الواقعة والمسئولين عنها، حيث صدر قرار الدكتور محافظ سوهاج بوقف ثلاثة من العاملين بالإدارة التعليمية عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات التأديبية.