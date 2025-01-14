شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات يناير 2025 بزيادة الحد الأدنى والأقصى والان مع تفاصيل الخبر

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صرف معاشات يناير 2025 من البنوك ومكاتب البريد بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه، بدلاً من 10080 جنيها، وكذلك زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهى خدمته، اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه.

هذا بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه، بدلاً من 12600 جنيه، اعتباراً من 1/1 /2025.

على جانب أخر حدد قانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون، سواء عقوبة التهرب التأمينى، أو التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم .