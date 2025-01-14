شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مناقشة نظام شهادة البكالوريا المصرية بمشاركة وزراء حاليين وسابقين والان مع تفاصيل الخبر

شارك عدد من الوزراء السابقين والحاليين فى الحوار المجتمعى لمناقشة نظام شهادة البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه العام الدراسى الأول، كان من بين الحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم السابق والدكتور الهلالى الشربينى الوزير الأسبق والدكتور أحمد زكى بدر الوزير الأسبق، بالإضافة إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وعدد من أساتذة الجامعات وخبراء التربية.

وتستهدف سلسلة لقاءات الحوار المجتمعي إلى الاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.