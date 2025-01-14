شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تؤكد وجود تفاصيل عالقة فى مفاوضات التهدئة بين حماس وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية محمد الأنصاري، اليوم، الثلاثاء، وجود تفاصيل عالقة بين حركة حماس وإسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذه التفاصيل يرتبط بآلية التنفيذ.

أوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية في مؤتمر صحفي من العاصمة القطرية أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون بعد وقت قصير جدا من التوصل إليه، مشيرا إلى أن المفاوضات وصلت إلى المراحل النهائية بشأن الاتفاق، مضيفا: "نأمل أن نحصل على أخبار جيدة بشأن اتفاق غزة".

وأضاف الأنصاري: لا نخوض في تفاصيل ما يجري في المفاوضات وسلمنا مسودات الاتفاق للطرفين ولكنا تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن حماس وإسرائيل في نقطة هي الأقرب للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، مؤكدا تسليم الوسطاء لمسودات لاتفاق وقف إطلاق النار إلى حماس وإسرائيل وتجري المحادثات الآن بشأن التفاصيل النهائية.