شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة نصف العام.. تنطلق 25 يناير وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد اجازة نصف العام لطلاب المدارس، ووفقا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى تبدأ اجازة نصف العام يوم 25 يناير، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء اجازة نصف العام، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس، ووفقا للمواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى تبدأ من 25 يناير 2025، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء أجازة نصف العام، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن طلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثانى الثانوى يبدأون إجازة نصف العام بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 16 يناير الجارى ومن ثم فإن الطلاب يدخلون فى اجازة حتى يوم 6 فبراير، أما طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائي والشهادة الإعدادية يبدأون الإجازة من يوم 23 يناير الجارى اخر يوم فى التقييم الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

وكانت الوزارة أعلنت مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالى:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الإعدادى 11 يناير الجارى.

ـ بدأت امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى فى الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ـ بدأت امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر.

ـ انطلقت امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 11 يناير المقبل إلكترونيا على موقع الوزارة.

ـ يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية للطلاب المصريين بداية من 18 يناير.