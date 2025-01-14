شكرا لقرائتكم خبر عن 61 شهيدا و281 مصابا فى 4 مجازر إسرائيلية ضد النازحين بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 466 على قطاع غزة، مؤكدة ارتكاب الاحتلال الاسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات النازحة في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و281 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,645 شهيدا و110,012 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن السلطات الإسرائيلية تواصل رفض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى الفلسطينيين بالمساعدات الحيوية في قطاع غزة.

ودعا المكتب الأممي السلطات الإسرائيلية مجددا إلى تمكين توصيل المساعدات المنقذة للحياة إلى الناس في جميع أنحاء القطاع، بأمان وسرعة وعلى نطاق واسع، وذلك مع استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدا أن مكتب الشؤون الإنسانية إن النازحين يواصلون الإبلاغ عن نقص حاد في الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي.

وحذر مكتب أوتشا من أن الأعمال العدائية المستمرة وأوامر الإخلاء تستمر في تهجير المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وجدد التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، سواء غادروا أو بقوا، وأنه يجب السماح لأولئك الفارين من القتال بالقيام بذلك بأمان، وينبغي أن يتمكنوا من العودة طواعية عندما يسمح الوضع بهذا.