شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب نوعية الملابس والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين عدم الانخداع بالأجواء الدافئة نهارا، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من برودة حالة الطقس ليلا حيث تسود أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويسود، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.