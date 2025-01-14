شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح غدا خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالثلاثاء، 14 يناير 2025 12:15 م
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، خطوط تجميع سيارات "جيلى" فى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co., Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي والمعدات الهندسية وغيرها
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