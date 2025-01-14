شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تطلع الفصائل الفلسطينية على التقدم فى مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قيادة حركة حماس إنها تجري سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية، حيث وضعتهم في صورة التقدم الحاصل في المفاوضات الجارية في الدوحة.

وعبر قادة القوى والفصائل الفلسطينية - بحسب بيان لحماس - خلال هذه الاتصالات عن ارتياحهم لمجريات المفاوضات، مؤكدين ضرورة الاستعداد الوطني العام للمرحلة القادمة ومتطلباتها.

وأكدت قيادة حماس والقوى المختلفة على استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وصل إلى مراحله النهائية، معبرين عن أملهم أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.



