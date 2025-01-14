شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا البديل للثانوية العامة مهم جدا في تطوير سياسة تعليمية معاصرة في مصر، وحريصون على التكامل دائما ما بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

وشدد وزير التعليم العالي، خلال انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح البكالوريا المصرية الآن بوزارة التعليم، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء خالد عبد الغفار، ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وعدد من الخبر والوزراء السابقين، على أهمية الرؤية المشتركة التى تبدأ من احتياجات سوق العمل وهو الهدف من هذا التكامل بين الأطراف المعنية بالعملية التعليمية في مصر

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول إلى سوق العمل بكفاءة، ونعمل في وزارة التعليم العالي على برامج متكاملة لإعداد طالب مؤهل لسوق العمل.

وقال وزير التعليم العالي: "يجب تصميم مسارات تعليمية مواكبة لاحتياجات سوق العمل"، مشيرا إلى أن لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصر معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.