شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين برصاص الاحتلال بغزة لـ204 صحفيين منذ بدء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (204 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي الشهيد محمد بشير التَّلمس.

وقال المكتب في بيان اليوم الثلاثاء، إن الزميل بشير استشهد متأثراً بإصابته الخَطِرة جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" لحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.