شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تنظم زيارات إلى المواقع الشرطية للتعرف على دور رجال الشرطة فى حماية الأرواح والممتلكات والان مع تفاصيل الخبر

نظمت وزارة الداخلية زيارات مختلفة لطلبة المدارس للعديد من المواقع الشرطية، لإطلاع الطلبة على طبيعة عمل رجال الشرطة بالقطاعات المختلفة، وما يتمتعون به من إنضباط وإلتزام بأداء مهامهم الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، فى حماية الأرواح والممتلكات.

وتضع وزارة الداخلية فى مقدمة استراتيجيتها الأمنية ضرورة توعية النشء بالدور الوطنى الذى يقوم به رجال الشرطة فى مختلف القطاعات الأمنية، وذلك لإنشاء جيل يعى أهمية أمن الوطن والحفاظ على مقدراته ليسهم بدوره الوطنى فى حمايته.

واستقبلت أقسام الشرطة طلاب المدارس للتعرف على طبيعة عملها ودورها فى حفظ الأمن وسرعة تلقى والاستجابة لبلاغات المواطنين .

وقد تضمنت الزيارات إدارات الحماية المدنية بعدد من المحافظات ، حيث اشتملت على محاضرات توعوية حول مهام عملها فى الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتم إشراك الطلاب فى تطبيقات عملية لبعض المواقف بمشاركة رجال الحماية المدنية مما يعزز فهمهم لطبيعة عمل رجال الحماية المدنية وتسهم فى تنمية ثقافة ووعى الطلاب حول مبادئ التعامل مع بعض الأخطار خاصةً الحرائق.

كما شملت الزيارات إدارات المرور التى أتاحت للطلاب التعرف على قواعد وإرشادات المرور وكيفية القيادة الآمنة ، وتهدف لغرس القيم المرورية الانضباطية لديهم منذ الصغر وبناء أجيال تحترم قواعد المرور وتتيح فرصة لهم لمعرفة طبيعة عمل رجال المرور وهو ما يشجع لديهم روح الانضباط.

وفى ذات السياق قام عدد من ضباط وضابطات الشرطة بمديرية أمن الفيوم بتنظيم زيارة إحدى دور رعاية الأطفال "من ذوى الهمم".