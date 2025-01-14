شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم والظواهر الجوية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-1-2025 ، تزامنا مع تأثر البلاد بارتفاع فى درجات الحرارة خلال ساعات النهار .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس كما يلى :

استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .

طقس مأئل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء.

الطقس يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 10، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.