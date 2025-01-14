شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تشدد على ضبط لجان الامتحان والتصدى للغش والان مع تفاصيل الخبر

شددت المديريات التعليمية، على أهمية التصدى لمحاولات الغش فى امتحانات صفوف النقل مع تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى وقائع يتم ضبطها.

وتناولت جروبات الغش بعض الأسئلة لطلبة المرحلة الثانوية بعد دخول الطلاب اللجان، حيث نشرت الصفحات أسئلة مواد يؤدى فيها الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وانطلقت صباح السبت 11 يناير الجارى امتحانات نصف السنة 2025، حيث يؤدى طلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية تقييمات الفصل الدراسي الأول، وحرصت المدارس على استقبال الطلاب مبكرا بداية من السابعة والنصف حيث أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحاً.

وتابعت الإدارات التعليمية والمديريات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب وجاهزية اللجان الامتحانية والأسئلة .

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.