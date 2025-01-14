شكرا لقرائتكم خبر عن إبعاد مواطن تشادى خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء قرار وزارة الداخلية رقم 2509 لسنة 2024 بإبعاد HAKI IBRAHIM ISSA من دولة تشاد خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 17 ديسمبر 2024 بشأن طلب إبعاد تشادي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.