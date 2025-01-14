شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الدعاة يفتتح وحدة مناظير الجهاز الهضمي بأحدث التقنيات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مستشفى الدعاة عن افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وذلك في إطار التزامه المستمر بتقديم خدمات صحية متكاملة.

وتضمنت الوحدة أجهزة مناظير متخصصة لفحص المعدة، والقولون، والاثني عشر، إضافة إلى القنوات المرارية، والمعدة، والشرج، لتلبية كافة احتياجات المرضى في هذا المجال.

زوّد المستشفى الوحدة بأجهزة متطورة تشمل محركات مناظير حديثة، جهاز Drager للتخدير الكامل، وغسالة مناظير معتمدة لضمان أعلى معايير الأمان والجودة الطبية؛ ما يجعل المستشفى في مقدمة المؤسسات الطبية التي تعتمد أحدث التقنيات لتقديم رعاية صحية شاملة.

كما هيّأ المستشفى تجهيزات الوحدة لتقديم خدمات مناظير عالية الدقة؛ ما يسهم في تسريع عملية تشخيص الحالات المرضية المعقدة وعلاجها بكفاءة. وأشرف الدكتور أحمد عماد، استشاري الباطنة ومناظير الجهاز الهضمي، على تجهيز الوحدة، مع ضمان أعلى معايير الدقة والجودة.

ويواصل المستشفى مسيرته في تحقيق الريادة الطبية، مؤكدًا التزامه بتقديم خدمات صحية متميزة تتوافق مع أفضل المعايير العالمية. ويدعو المستشفى المرضى للاستفادة من خدمات الوحدة الجديدة، مع إمكانية زيارة المستشفى للحصول على المزيد من التفاصيل والاستفسارات، أو الاتصال على رقم: 01559806080



