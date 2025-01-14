شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تعقد اليوم العلمي الأول لجراحات المخ والأعصاب بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم اليوم العلمي الأول لقسم جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، في مستشفى العاصمة الإدارية، التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريستيان أكوالينا، استشاري جراحات مخ وأعصاب الأطفال بمستشفى "جريت أرموند ستريت" في لندن، وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار بروتوكول التعاون الذي تنفذه الوزارة لاستقدام الخبراء العالميين في مختلف التخصصات الطبية، بهدف تدريب الكوادر الطبية المصرية وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة الدكتور كريستيان أكوالينا تهدف إلى نقل خبراته المتقدمة في جراحة قطع الجذور الظهرية الانتقائية (SDR)، وهي تقنية مبتكرة تُستخدم لتخفيف التشنجات المزمنة لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، مما يسهم بشكل فعال في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على الحركة.

وأشار عبدالغفار إلى أن اليوم العلمي يهدف إلى تطوير مهارات استشاريي وجراحي المخ والأعصاب في مختلف أنحاء الجمهورية، مع إتاحة الفرصة للخبير العالمي لمناظرة عدد من الحالات المرضية، موضحًا أن جميع استشاريي وأخصائيي المخ والأعصاب بالمستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي شاركوا في فعاليات اليوم العلمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

من جانبه أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن اليوم العلمي شمل عرضًا تفصيليًا لآلية إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية الدقيقة، والتي أظهرت تحقيق معدلات نجاح مرتفعة،مضيفًا أن الفعالية تضمنت نقاشات مثمرة بين الخبير العالمي والكوادر الطبية المحلية، مشددًا على التزام الهيئة باستقدام خبراء عالميين بشكل دوري لتعزيز مهارات الفرق الطبية وتحقيق رؤية الوزارة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور رمزي منير، مدير مستشفى العاصمة الإدارية، إن قسم جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى يتميز بتجهيزاته المتقدمة التي تشمل أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات المتطورة، والتي تُدار وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح أن القسم يضم نخبة من كبار الاستشاريين وأساتذة الجامعات المصرية المتخصصين في إجراء الجراحات الدقيقة،مشيرًا إلى أن المستشفى تحتوي على 8 غرف عمليات و11 سريرًا للرعاية المركزة و12 سريرًا للرعاية المتوسطة، وتعمل ضمن إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، حيث أُجريت بها 500 عملية جراحية خلال عام 2024.