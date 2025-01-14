شكرا لقرائتكم خبر عن أسئلة استرشادية لامتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

يزداد بحث طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول، للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية أسئلة استرشادية لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من إعداد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يستطيع من خلالها طلاب الشهادة الإعدادية التدريب على أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول.



أسئلة استرشادية لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية



أسئلة استرشادية لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية



أسئلة استرشادية لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية



أسئلة استرشادية لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد خلال الفترة من 18 حتى 23 يناير الجارى، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد على مستوى كل محافظة وفق ضوابط محددة تشرف عليها المديريات التعليمية، موضحة أن الأسئلة تم وضعها من خلال المديريات التعليمية وموحدة على مستوى كل مديرية تعليمية.

وحذرت المديريات التعليمية والإدارات طلاب الشهادة الإعدادية من محاولات الغش الإلكترونى أو تصوير الأسئلة أو الأجوبة ونشرها على صفحات الغش والجروبات، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أي مخالفات.