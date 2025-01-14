شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع المنتجات والسلع الغذائية بأسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الأشهر الماضية الوزارة مبادرة سوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تتميز أسواق اليوم الواحد في طريقة عرض المنتجات الغذائية وجودتها، فضلا عن توافر السلع بكميات كبيرة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة التموين بتخفيضات من 20 الى 30% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

تتضمن أسواق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ، من زيت طعام وسكر وأرز ومكرونة وعدس وفول وسمن ومنتجات الالبان وجبن وكافة البقوليات والخضراوات والفاكهة واللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك الدواجن المجمدة فضلا عن المنتجات غير الغذائية مثل المنظفات، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لوزارة التموين جميع المنتجات بأسعار مخفضة تصل لـ 30% .

ولاقت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين بعد نجاح الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة في توفير كافة السلع وبكميات أول بأول .